الجيش الإسرائيلي يقصف بنى تحتية عسكرية في الجولان

قصف الجيش الإسرائيلي بنى تحتية عسكرية في منطقة "عين التينة" بهضبة الجولان، بسبب خرقها لاتفاق فك القوات لعام 1974، وفق ما ذكره المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي.

وقال أدرعي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) إن دبابات الجيش الإسرائيلي قصفت اليوم الخميس مبنيين مؤقتين كان يستخدمهما الجيش السوري، وخرقا اتفاق فك القوات بين إسرائيل وسوريا في منطقة "عين التينة".

ولفت إلى أن القصف جاء بعد أن رصدت استطلاعات الجيش، أمس الأربعاء، المباني المؤقتة في منطقة التأمين.

وقال أدرعي إن الجيش الإسرائيلي "يعتبر النظام السوري مسؤولًا عن كل ما يحدث داخل أراضيه، ولن يسمح بمحاولات خرق اتفاق فك القوات".