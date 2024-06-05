10 جرحى في انفجار طائرة مسيرة بملعب لكرة القدم شمالي إسرائيل (فيديو)

أصيب عشرة إسرائيليين أحدهم إصابته حرجة، إثر انفجار طائرة مسيرة أطلقت من لبنان، في ملعب لكرة القدم بمنطقة حرفيش في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية سقوط 10 إصابات إحداها حرجة جرّاء سقوط الطائرة المفخخة داخل ملعب كرة القدم في بلدة حرفيش، ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي استعان بـ3 طائرات مروحية لإجلاء الجرحى.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الطائرة المفخخة استطاعت اختراق الأجواء الإسرائيلية دون أن تنطلق صافرات الإنذار، ما دعا السلطات لفتح تحقيق بهذا الحادث الخطير.

وتشهد الجبهة الشمالية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصعيدا لافتا بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله، وسط تحذيرات من اندلاع حرب شاملة.