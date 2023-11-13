الصليب الأحمر لـ"إرم نيوز": مواقع المستشفيات في غزة أصبحت ساحة حرب
أكد الناطق باسم الصليب الأحمر الدولي في مدينة غزة، هشام مهنا، أن "محيط المستشفيات في مدينة غزة أصبح ساحة حرب"، مشيرا إلى أن الأوضاع في القطاع وتحديدا شمال ووسط المدينة "كارثية جدا".
وقال مهنا لـ"إرم نيوز"، إن "اللجنة الدولية تجري حوارا غير معلن لتأمين خروج المدنيين من غزة والمحاصرين بالمستشفيات عبر ممرات آمنة، ونمارس دورنا المعهود في الوساطة لتقديم الخدمات لضحايا الحرب".
وأوضح مهنا أن "الصليب الأحمر ليس لديه معلومات مؤكدة بشأن مستشفى الشفاء.. لكن الوضع حرج جدا في المستشفى وفي عموم مدينة غزة".
وأشار مهنا إلى أن "المواجهات التي تجري في محيط المستشفيات مخالفة للقوانين الدولية الإنسانية"، مشددا على أهمية توفير الحماية للمرافق الصحية وأيضا المدنيين وتوفير ممرات آمنة لهم تضمن الحفاظ على أرواحهم.
وأضاف: "تلقينا آلاف الاتصالات من أشخاص وعائلات يرغبون بالنزوح من مدينة غزة إلى جنوب القطاع ونحاول الاستجابة لها قدر الإمكان، لكن الوضع بالجنوب ليس بأفضل حال، حيث لا يتوفر الغذاء والدواء والماء الصالح للشرب".
وأكد مهنا أن " بعض السكان اضطروا لشرب مياه البحر بعد إضافة بعض السكر عليها بسبب عدم توفر المياه الصالحة للشرب".
وتابع: "الظروف صعبة للغاية، والمعاناة كبيرة جدا بغزة وبكافة مناطق القطاع، والناجون من الحرب لن يجدوا مكانا آمنا أو أفضل للنزوح إليه. جميع المناطق في غزة غير آمنة"، على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بالاتهامات للصليب الأحمر بالتقصير وعدم القيام بدوره، قال مهنا: "نقوم بدورنا المعهود ولكننا نفتقر للضمانات الأمنية أو القدرات اللوجستية، ونجري الحوار اللازم لتأمين الحماية اللازمة للمدنيين والمرافق الصحية".