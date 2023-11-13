خروج كل مستشفيات محافظة غزة من الخدمة
أكدت حكومة حماس في غزة، اليوم الاثنين، خروج كل مستشفيات محافظة غزة من الخدمة.
وفي السياق ذاته، أعلن يوسف ابو الريش وكيل وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة "وفاة ستة أطفال خدج و9 في قسم العناية الحثيثة"، بسبب انقطاع الكهرباء عن مسشتفى الشفاء أكبر المؤسسات الاستشفائية في قطاع غزة الذي يتعرَّض لحصار وقصف إسرائيلي متواصلين.
وكان أبو الريش الموجود في مستشفى الشفاء الذي لجأ إليه آلاف النازحين أشار مساء الأحد في حصيلة سابقة إلى "وفاة خمسة أطفال خدج" و"سبعة مرضى"،
وأعلن المستشفى السبت أن 39 طفلًا من الخدج لا يزالون في المستشفى، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وكان طبيب في منظمة "أطباء بلا حدود" أفاد ،أيضًا، بأن 17 مريضًا موجودون في العناية المركزة.