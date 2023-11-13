خروج كل مستشفيات محافظة غزة من الخدمة

وكان أبو الريش الموجود في مستشفى الشفاء الذي لجأ إليه آلاف النازحين أشار مساء الأحد في حصيلة سابقة إلى "وفاة خمسة أطفال خدج" و"سبعة مرضى"،

وأعلن المستشفى السبت أن 39 طفلًا من الخدج لا يزالون في المستشفى، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكان طبيب في منظمة "أطباء بلا حدود" أفاد ،أيضًا، بأن 17 مريضًا موجودون في العناية المركزة.