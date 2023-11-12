"كلاب تنهش جثث الضحايا".. شهادات مرّوعة للأوضاع في مستشفيات غزة

مشاهد مرّوعة رواها شهود عيان، وأكدتها وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، لكلاب ضالة تنهش جثث الضحايا المتكدسة في ساحة مستشفى الشفاء، وسط عجز الطواقم الطبية والسكان عن دفنهم إثر المعارك العنيفة.

وقالت "الكيلة" في بيان سلطت فيه الضوء على معاناة مستشفيات القطاع إن "الطواقم الطبية لا تستطيع دفن 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة المستشفى"، وإن "كلابًا ضالة نهشت بعضهم، وفق إفادات الكادر الطبي الموجود هناك، إضافة إلى المخلفات الطبية المتكدسة داخل الأقسام".

ولم تستثنِ الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل على غزة بعد هجوم حماس، المستشفيات التي تعرضت لاستهداف متواصل بالطائرات والدبابات، حالها كحال القطاعات الأخرى.

مستشفى الشفاء.. المتضرر الأكبر

مجمع الشفاء الطبي، الذي يعد أكبر مستشفيات القطاع، نال نصيب الأسد من القصف الإسرائيلي، ما أدى لتضرر عدد من المباني، وسط دعوات من الجيش الإسرائيلي لإخلاء المستشفى الذي كان يأوي نحو 2500 جريح، إلى جانب 60 ألف نازح، لجأوا إليه على اعتبار أنه مكان محميّ بالقوانين الدولية.

وتعرض قسم القلب القديم في المستشفى، ظهر اليوم الأحد، لقصف إسرائيلي، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية، في وقت سابق، الطوابق العلوية لأحد المباني، ودمرت ألواح الطاقة الشمسية التي كانت تغذي بعض الأقسام بالكهرباء.