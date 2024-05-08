"الإندبندنت": علاقات إسرائيل بدول الجوار ستبقى صعبة بسبب غزة

توقعت صحيفة "الإندبندنت" أن تبقى علاقات إسرائيل بدول الجوار "صعبة" مما يعوق الاستقرار الإقليمي، لافتة إلى أنه ليس هناك ما يضمن عدم وقوع "هجمات إرهابية" مرة أخرى بمجرد انتهاء القتال وتدمير غزة.

وقالت الصحيفة، إن "سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حرب غزة التي لا يمكن الفوز فيها، سيؤدي إلى خسائر في الأرواح البريئة بسبب القصف الإسرائيلي في المقام الأول".

وأضافت أن العواقب المحتملة لاجتياح رفح تشمل سقوط ضحايا من المدنيين، ومزيدًا من الصراع مع إيران ومجموعات أخرى، وإلحاق الضرر بمستقبل نتنياهو السياسي.

وأشارت إلى أن الدبابات الإسرائيلية موجودة بالفعل على الحدود، مما يجعل الأمر صعبًا بالنسبة للمساعدات والنازحين، وفي نهاية المطاف، ستؤدي هذه الحرب التي لا يمكن كسبها إلى مكاسب ضئيلة لنتنياهو، وخسارة أرواح الأبرياء، وفق تعبير الصحيفة.

وأشارت إلى أن نتنياهو عالق بين الضغط الدولي ضد الهجوم على رفح، وبين دعم حلفائه القوميين، حيث يواجه ضغوطًا من الرئيس بايدن، والحلفاء الدوليين، والمجتمع الدولي، والشعب الفلسطيني.

وتحثّ هذه المجموعات إسرائيل على عدم المضي قُدمًا في الهجوم، متذرعة بالخسائر في أرواح المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وتفاقم الأزمة الإنسانية، بحسب الصحيفة.