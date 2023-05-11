تقرير: بن غفير حقق هدفين من عملية "السهم الواقي" في غزة



وقال تقرير لموقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، إن "الهدف الأول هو إعطاء "بن غفير" مسارًا أنيقًا للخروج من الأزمة السياسية مع الائتلاف الحكومي"، في إشارة إلى مقاطعة الوزير الإسرائيلي للائتلاف الأسبوع الماضي.

وأضاف: "يعتبر بن غفير العملية العسكرية في غزة انتصارًا سياسيًا؛ لكن شركاءه في الائتلاف الحكومي يُصعّبون عليه الادعاء بأنه مسؤول عن إطلاقها"، مبينًا أن العملية تمت المصادقة عليها قبل يوم واحد من مقاطعة بن غفير.

وأشار التقرير العبري، إلى أن "ذلك يقوّض ادعاءات بن غفير المتعلقة بأن ضغوطه على التحالف دفعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لشن العملية العسكرية"، متابعًا: "في الواقع نتنياهو همَّش بن غفير ولم يأخذ رأيه في العملية".

وأوضح التقرير، أن "الهدف الثاني هو استرضاء القاعدة الشعبية لبن غفير في حزبه والشارع الإسرائيلي"، لافتًا إلى أن "هذا الهدف هو الأهم بالنسبة للوزير الإسرائيلي"، حيث إن استطلاعات الرأي أظهرت تراجع شعبيته.