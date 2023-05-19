اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي عقب صلاة اليوم الجمعة، في عدة مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، جراء قمع الجيش الإسرائيلي المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شمال الضفة الغربية.

وانطلقت المسيرة، بعد صلاة الجمعة، بمشاركة المئات من أبناء القرية، تنديدا بمسيرة الأعلام الاستيطانية في القدس واقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.