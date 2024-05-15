الكويت.. أمر أميري بشأن مخاطبة رئيس مجلس الوزراء

صدر أمر أميري في الكويت، اليوم الأربعاء، بخصوص مخاطبة رئيس مجلس الوزراء، بـ"سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ونص الأمر على مخاطبة رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي: سمو الشيخ/ أحمد عبد الله الأحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء.

وأوجب، على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ الأمر هذا من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي الأمر بحسب نصه بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 6 شوال 1445هـ الموافق 15 أبريل 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء.