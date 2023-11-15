السلطات التونسية توقف المعارض البارز رياض بن فضل

أوقفت السلطات التونسية في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء، المعارض والناشط السياسي اليساري البارز رياض بن فضل في مطار تونس قرطاج خلال عودته من الخارج.

وأفاد حزب القطب الذي ينتمي إليه بن فضل في بيان نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه "تم إعلام بن فضل بأنه سيتم التحفظ عليه لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق دون معرفة التهم الموجهة إليه"، واعتبر البيان أن هذا الإيقاف محاولة لإسكات المعارضة وتصفية الخصوم السياسيين.

وندد الحزب في بيانه بـ"الممارسة التعسفية التي تذكر بالممارسات الدكتاتورية" معلنا عن "تضامنه المطلق مع منسقه العام" ومطالبا "بإطلاق سراحه فورًا ووقف كل التتبعات القضائية الكيدية ضده".