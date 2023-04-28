عشرات العوائل الكردية السورية العالقة في السودان تستغيث لإنقاذها

تتوالى الأحداث في العاصمة السودانية الخرطوم بوتيرة متسارعة، لا سيما مع تسابق الدول إلى إجلاء رعاياها، فيما لا يزال هناك الكثير من العالقين الذين يروون قصصاً مؤلمة حول الظروف التي يقاسونها طيلة الأيام الماضية، ومن بينهم عشرات العوائل الكردية السورية التي تقطعت بها السبل هناك.

ويعيش في السودان عشرات آلاف السوريين من مختلف المكونات، بعضهم حاصل على الجنسية، وعدد كبير منهم لديه أملاك وأعمال هناك منذ سنوات، ولكن الجميع ترك كل شيء خلفه الآن، بحسب ما أفاد أحمد عثمان، وهو مواطن كردي سوري يتنقل بين المملكة العربية السعودية والسودان.

وقال أحمد عثمان، الذي يدرس ابنه "كاروان" في إحدى جامعات الخرطوم، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إنه "بعد اشتداد المعارك، اصطحبه بعض أصدقائه السودانيين، رفقة سوريين آخرين، إلى منازلهم في قرية تبعد 70 كيلومتراً عن الخرطوم".

وأضاف عثمان: "في البداية حاولوا التوجه إلى مصر، ولكن تأشيرة الدخول كانت عائقاً، فتوجهوا إلى بورتسودان، حيث تقدم الحكومة السعودية تسهيلات كبيرة للسوريين وغيرهم، وتساعدهم للخروج من هناك، وهم حالياً متواجدون في بورتسودان منذ 4 أيام".