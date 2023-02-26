ردًا على عملية حوارة.. مستوطنون يحرقون منازل فلسطينيين جنوب نابلس
هاجم مستوطنون اليوم الأحد، قرى فلسطينية وأحرقوا عددًا من المنازل جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد مقتل إسرائيليينِ بعملية إطلاق نار في المنطقة.
وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن "فلسطينيا أصيب بجروح، وأحرق عدد من المنازل والمنشآت الفلسطينية في هجوم للمستوطنين على بلدات وقرى حوارة وبورين وقريوت جنوب مدينة نابلس".
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن "مجموعة من المستوطنين اعتدت على أحد الفلسطينيين في بلدة حوارة"، مشيراً إلى أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى، ووُصفت حالته بالمستقرة.
وأوضح دغلس، أن "المستوطنين أحرقوا منازل فلسطينية ومركبة في حوارة، كما حطموا عددا من منازل الفلسطينيين"، متابعاً: "المستوطنون هاجموا أيضا الأحياء القريبة من التجمعات الاستيطانية في قرية قريوت".
وأشار المسؤول الفلسطيني، إلى أن "عشرات المستوطنين شنوا هجمات على منازل الفلسطينيين في بلدة بورين جنوب نابلس".
وفي السياق، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إنه "وفي أعقاب هجوم حوارة سينظم المستوطنون مسيرات، مساء اليوم، في عدة مناطق في الضفة الغربية لمطالبة حكومة بنيامين نتنياهو بمزيد من الصرامة في التعامل مع العمليات المسلحة".
وأوضحت الصحيفة العبرية، أن "قوات من الجيش الإسرائيلي تقوم في الوقت الحالي بالبحث عن منفذي الهجوم المسلح"، مؤكدة "تنفيذ عدد من المستوطنين هجمات ضد الفلسطينيين ومنازلهم ردًا على عملية حوارة".
وأشارت إلى أن "تحقيقا أوليا للجيش الإسرائيلي أظهر أن مسلحا وصل إلى مفترق عينبوس في بلدة حوارة جنوب نابلس، وأطلق النار على سيارة إسرائيلية كانت تمر بجانبه، الأمر الذي أدى إلى مقتل اثنين من الإسرائيليين".
إلى ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إنه "أجرى تقييما للوضع، وأوعز للقوات الأمنية بزيادة أنشطتها في الضفة الغربية بشكل عام وفي مدينة نابلس على وجه الخصوص".
وأضاف غالانت، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": "سوف نصل إلى القتلة ونصفي معهم الحساب"، حسب قوله.