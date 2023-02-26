مقتل إسرائيليين اثنين في إطلاق نار جنوب نابلس
ذكرت وسائل إعلام، اليوم الأحد، أن إسرائيليين اثنين قتلا في عملية إطلاق نار بمنطقة عينبوس في بلدة حوارة جنوب نابلس.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، قال ناشروها إنها من موقع الحادث، شخصين مصابين إصابات بالغة داخل سيارة، فيما أظهرت لقطات أخرى محاولة تقديم إسعافات أولية لشاب ملقى على الأرض.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، "أصيب شخصان بجروح خطيرة جراء إطلاق نار من سيارة مارة على سيارة إسرائيلية في شارع 60 بالقرب من حوارة شمال الضفة الغربية"، قبل أن يعلن عن مقتلهما لاحقا.
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يجري عملية مطاردة واسعة لملاحقة السيارة التي كان يستقلها منفذو عملية إطلاق النار.
وقبل أيام، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس الفلسطينية في الضفة الغربية؛ ما أدى إلى سقوط نحو 9 ضحايا وإصابة آخرين.
وتأتي عملية إطلاق النار اليوم تزامنا مع انطلاق قمة العقبة الأمنية بمشاركة فلسطينية إسرائيلية ومصرية وأردنية وأمريكية؛ لبحث التهدئة ومنع تفاقم التوتر في الأراضي الفلسطينية.
وشهدت بداية العام الجاري، تصعيدًا واسعًا قتل على إثره 62 فلسطينياً، في حين قتل 11 إسرائيليًا خلال الفترة ذاتها، في معدلات تصعيد هي الأعلى منذ سنوات بين الجانبين.