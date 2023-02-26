مقتل إسرائيليين اثنين في إطلاق نار جنوب نابلس

وبحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، "أصيب شخصان بجروح خطيرة جراء إطلاق نار من سيارة مارة على سيارة إسرائيلية في شارع 60 بالقرب من حوارة شمال الضفة الغربية"، قبل أن يعلن عن مقتلهما لاحقا.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يجري عملية مطاردة واسعة لملاحقة السيارة التي كان يستقلها منفذو عملية إطلاق النار.