تقرير عبري يشبّه أحداث نابلس بالانتفاضتين "الأولى والأقصى"

وأضاف التقرير: "هناك دليل آخر على الوضع الصعب على الأرض، وهو الإعلان الذي صدر بعد ظهر اليوم عن إضراب عام في الضفة الغربية، حيث أعلن اتحاد المعلمين الفلسطينيين إغلاق جميع المدارس في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهذا يعني أن عشرات الآلاف من الطلاب لن يأتوا إلى المدرسة هذا الصباح، وسيبحثون عن مكان للتنفيس عن إحباطهم بسبب الوضع الأمني، أو بسبب الكراهية المتزايدة التي يشعرون بها تجاه إسرائيل".

ووفقا للتقرير، فإنه "على إثر ذلك، ربما تقوم شرطة إسرائيل، بأمر من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بتوسيع عمليات البحث في القدس الشرقية عن مطلوبين فلسطينيين، بل اعتقال المشتبه بهم في نشاط غير قانوني، ولكن في نفس الوقت، فإن عملية مثل تلك التي تم إجراؤها في نابلس، قد تزيد من تأجيج التصعيد في الأراضي الفلسطينية".

وزعم التقرير أنه "يمكن الافتراض أن مثل هذا العمل في وضح النهار في قلب قصبة نابلس كان ضروريًا، وربما منع هجومًا، لكن هناك ثمنًا وسيظل كذلك، وفي الأيام المقبلة قد تكون هناك مظاهرات عنيفة، ومحاولات انتقامية ضد إسرائيل".