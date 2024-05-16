مقتل وجرح 20 جنديًا إسرائيليًا إثر تفجير مبنى مفخخ في جباليا

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن إحدى الفرق المقاتلة في غزة تعرّضت لـ "حادث أمني صعب" في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأشارت إلى أن تعليمات صدرت للمستشفيات الإسرائيلية باستقبال الجرحى من الجنود.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن ذلك الحادث أسفر عن مقتل 5 جنود، وإصابة نحو 15 آخرين، وأوضحت أن مسلحين من "حماس" استدرجوا قوة إسرائيلية إلى "مبنى مفخخ" ثم قاموا بتفجيره.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فقد بدأت المستشفيات الإسرائيلية بالتعامل مع "أعداد كبيرة" من الجرحى والقتلى الإسرائيليين، وذلك في خضم المعارك في قطاع غزة.