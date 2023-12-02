إسرائيل تستدعي مفاوضي الموساد من قطر وتتهم حماس بخرق اتفاق الرهائن

قالت إسرائيل، اليوم السبت، إنها استدعت فريقًا من الموساد من قطر، التي تستضيف مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس، واتهمت الحركة الفلسطينية بخرق اتفاق إطلاق سراح الرهائن الذي كان من الممكن أن يحول دون استئناف الحرب في قطاع غزة.

وجاء في بيان للحكومة الإسرائيلية أن حماس "لم تنفذ الجزء الخاص بها من الاتفاق، والذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأطفال والنساء (الرهائن)، وفقًا لقائمة تم تسليمها إلى حماس ووافقت عليها".

وكان مصدر مطلع قد قال إن فريقًا من جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، موجود بالدوحة اليوم السبت، لعقد مباحثات مع الوسطاء القطريين حول هدنة أخرى في القتال في غزة.

وركزت المحادثات، بوساطة قطر، على احتمال إطلاق سراح فئات جديدة من الرهائن الإسرائيليين بخلاف النساء والأطفال، ومعايير هدنة، قال المصدر إنها مختلفة عن اتفاق الهدنة التي انهارت أمس الجمعة.

وتدرس إسرائيل وحركة حماس المعايير الجديدة لإطلاق سراح الرهائن والهدنة حتى من قبل انهيار التهدئة.