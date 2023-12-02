ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 240 منذ انهيار الهدنة

وأضافت في بيان أن قطاع غزة تم استهدافه بمئات الغارات الجوية والقصف المدفعي والبحري في كل مكان، وأن القوات الإسرائيلية "استهدفت خان يونس بشكل خاص، حيث دمرت عشرات المنازل بقصفها.

ويشن الجيش الإسرائيلي قصفاً مكثفاً على غزة لليوم الثاني على التوالي منذ انتهاء الهدنة صباح أمس، والتي أسفرت عن إطلاق 240 أسيراً فلسطينياً إضافة إلى دخول مزيد من المساعدات إلى غزة.

وقالت حركة حماس إنها اقترحت تبادلاً للأسرى، بـ"مسنين" من بين الرهائن، وأن تُسلّم جثث رهائن إسرائيليين "قُتلوا في القصف الإسرائيلي".

بينما قال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، إنه تأكد من وفاة 5 من الرهائن الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة وأبلغ عائلاتهم، قائلاً إن إسرائيل استعادت جثة أحدهم.