القتال يتواصل لليوم الثاني بعد انهيار الهدنة بين إسرائيل وحماس
استمر القتال في قطاع غزة السبت لليوم الثاني بعد انهيار محادثات لتمديد الهدنة التي استمرت أسبوعا بين إسرائيل وحركة حماس، وقال وسطاء إن القصف الإسرائيلي يعقد المحاولات الرامية لوقف القتال مرة أخرى.
وقال مراسلو رويترز في خان يونس جنوب قطاع غزة إن المناطق الشرقية من المدينة تعرضت لقصف مكثف عند انتهاء سريان الهدنة بعد وقت قصير من فجر الجمعة وشوهدت أعمدة الدخان في السماء، وخرج السكان إلى الشوارع فارين بحثا عن مأوى في الغرب وهم يحملون أمتعتهم على عربات.
وفي وقت مبكر من السبت، انطلقت صفارات الإنذار في البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة، لكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات. وسُمعت في لقطات مصورة لغزة، تم التقاطها من جنوب إسرائيل، دوي انفجارات وظهر دخان يتصاعد في السماء.
وقالت الأمم المتحدة إن القتال سيؤدي إلى تفاقم حالة الطوارئ الإنسانية الشديدة. وقال ينس لاركيه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنيف إن "الجحيم على الأرض عاد إلى غزة".
وقال منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارتن جريفيث "في غضون ساعات، وردت أنباء عن مقتل وإصابة العشرات. وصدرت أوامر للعائلات بإخلاء منازلهم مرة أخرى. وتبددت الآمال"، مضيفا أن الأطفال والنساء والرجال في غزة "ليس لديهم مكان آمن للذهاب إليه أو ما يكفي للعيش".
وتم تمديد الهدنة التي بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني مرتين، وقالت إسرائيل إنها يمكن أن تستمر إذا أطلقت حماس سراح عشر رهائن كل يوم. ولكن بعد سبعة أيام تم خلالها إطلاق سراح نساء وأطفال ورهائن أجانب، لم يتمكن الوسطاء من إيجاد صيغة للإفراج عن المزيد ومن بينهم جنود إسرائيليون ومدنيون.
قطر تقول المفاوضات مستمرة
قالت قطر، التي لعبت دورا محوريا في جهود الوساطة، إن المفاوضات لا تزال مستمرة مع الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة إلى الهدنة، لكن تجدد القصف الإسرائيلي لغزة يعقد جهود الوساطة.
وقال مسؤول إسرائيلي في واشنطن إن إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن يمثل "أولوية قصوى، لهذا السبب، وبموجب الشروط المتفق عليها، فإن إسرائيل مستعدة لتقديم هدن إضافية يمكننا التفاوض بينما نواصل القتال".
وقال سكان ومسؤولون من حماس إن مقاتليها المسلحين بقذائف صاروخية اشتبكوا مع القوات والدبابات الإسرائيلية في حي الشيخ رضوان في شمال مدينة غزة، ووردت أنباء عن سقوط قتلى في جنوب لبنان، وهو بؤرة صراع أخرى بالنسبة لإسرائيل. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص أمس الجمعة.
وقال حزب الله اللبناني المدعوم من إيران والمتحالف مع حماس إن اثنين من القتلى كانا من مقاتليها. وأضافت أنها نفذت عدة هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود، وقال الجيش الإسرائيلي إن المدفعية قصفت مصادر إطلاق نار من لبنان وإن الدفاعات الجوية اعترضت عمليتي إطلاق.
تبادل الاتهامات بين الولايات المتحدة وحماس
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مؤتمر صحفي في كاليفورنيا "سنواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر في الجهود الرامية إلى العودة إلى التهدئة"، ملقيا باللوم على حماس بسبب عدم الوفاء بشروط إطلاق سراح الرهائن وشن هجوم في القدس.
وقال السناتور مارك وارنر الذي يرأس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ لرويترز إنه ينبغي لواشنطن أن تمارس ضغوطا على إسرائيل، علينا أن ندفع إسرائيل إلى إدراك أن هذا ليس صراعا عسكريا فحسب، بل إنه صراع على قلوب وعقول الناس في العالم والناس في الولايات المتحدة".
واتهمت حماس واشنطن بإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل لشن "حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي"، وقالت في بيان "اليوم تردد بكل وقاحة الأكاذيب الصهيونية التي تحمل حماس مسؤولية استئناف الحرب وعدم تمديد التهدئة الإنسانية".
وقال مسؤول أمريكي كبير إن الولايات المتحدة تعكف على وضع خطة مع إسرائيل لتقليل الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين في أي عملية عسكرية في جنوب غزة، ونشرت إسرائيل رابطا لخريطة تظهر غزة مقسمة إلى مئات المناطق، وقالت إنها ستستخدم في المستقبل لتحديد المناطق الآمنة.