أمريكا.. طلبة المدارس الثانوية ينضمون إلى الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين

بعد موجة الاحتجاجات الطلابية المناصرة لفلسطين التي شهدتها كبرى الجامعات الأمريكية مؤخرًا، ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن العديد من طلبة المدارس الثانوية في الولايات المتحدة، انضموا إلى الاحتجاجات، تضامنًا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبين الموقع أن الطلاب نفذوا إضرابات واعتصامات في ولايتي أويغون وتكساس والعاصمة واشنطن، في حين رفض مسؤولو المدارس العامة بمدينة بيركلي في ولاية كاليفورنيا، ومدينة نيويورك ومقاطعة مونتغمري بولاية ماريلاند، الاتهامات بأنهم "تسامحوا مع معاداة السامية" في مدارسهم.

وفي مدينة بيركلي، قدمت رابطة مكافحة التشهير ومركز "لويس د. برانديز" لحقوق الإنسان، شكوى ضد المدارس العامة في المدينة بشأن ما وُصف بـ "المضايقات الشديدة والمستمرة" للتلاميذ اليهود.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن العديد من سكان مدينة بيركلي الذين يدعمون إسرائيل "أيدوا تلك الشكوى".