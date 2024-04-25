نتنياهو يهاجم الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعات أمريكية

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعات أمريكية ووصفها بأنها "مروعة"، بحسب "فرانس برس".

وقال نتنياهو في بيان إن "ما يحدث في الجامعات الأمريكية أمر مروع، فقد سيطرت جحافل معادية للسامية على جامعات رائدة".

واعتبر أن المتظاهرين "يطالبون بالقضاء على إسرائيل، ويهاجمون الطلاب اليهود، ويهاجمون أعضاء هيئة التدريس اليهود، وهو ما يذكرنا بما كان يحدث في الجامعات الألمانية في الثلاثينيات".

وتابع أن "هذا أمر غير مقبول، ويجب أن يتوقف".

وتشهد جامعات أمريكية مرموقة عدة حركات احتجاجية ضد الحرب الدامية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة.

ويُتهم بعض الطلاب والأساتذة المتظاهرين بمعاداة السامية، وهو ما ينفيه المحتجون الذين يدينون في المقابل الهجوم على حرية التعبير، بعد توقيف نحو مئة متظاهر في الأيام الأخيرة في حرم جامعات في نيويورك بعدما تدخلت الشرطة بناء على طلب مديري تلك المؤسسات.

كما اضطرت رئيستا جامعتين إلى الاستقالة قبل بضعة أشهر بعد اتهامهما بعدم القيام بما يكفي للتصدي لمعاداة السامية في المؤسستين.

ودعا نتنياهو الأربعاء "اليهود وغير اليهود معا" إلى "الوقوف والتحدث علنا"، مضيفا: "يجب أن نوقف معاداة السامية".