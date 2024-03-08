وزير سابق لـ"إرم نيوز": القرار اللبناني أصبح رهينة بيد المحور الإيراني

أكد الوزير اللبناني السابق، مروان حمادة، أن القرار اللبناني تم "اجتياحه" بعد أن أصبحت البلاد "رهينة" للمحور الذي تقوده إيران في المنطقة، في إشارة إلى سيطرة ميليشيا حزب الله على القرار السياسي في البلاد.

وفي حديث مع "إرم نيوز"، هاجم حمادة موقف الحكومة اللبنانية تجاه الاشتباكات في جنوب البلاد، قائلا: "هي حكومة مشلولة طالما أن رئيسها يقر بأن قرار الحرب والسلم ليس في يده.. لمن تسمع مزاميرك؟".

ولفت حمادة، وهو أيضا عضو في مجلس النواب، إلى أن بيروت لم تُبلغ بموعد محدد من قبل تل أبيب لتوسيع الحرب في الجنوب، وذلك في رده على وسائل إعلام مقربة من ميليشيا حزب الله قالت إن إسرائيل أبلغت دولا أوروبية عزمها شن حرب على لبنان ما لم تنجح الجهود الدبلوماسية بالتوصل إلى تسوية.