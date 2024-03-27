بخطة استهداف "دقيقة" لحماس.. هل تُقنع واشنطن إسرائيل بعدم اجتياح رفح؟

كشفت تقارير أمريكية النقاب عن خطة جديدة لاستهداف حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، بحثها وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، الذي يزور واشنطن حاليًّا.

وتعمل الولايات المتحدة على إقناع رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بالتفكير في بدائل للاجتياح البري لرفح، آخر ملاذ آمن نسبيًّا للمدنيين في القطاع.

وتتضمّن الخطة الأمريكية الجديدة، التي تهدف لمحاولة تنحية بوصلة العملية العسكرية الإسرائيلية عن رفح، إجراءات محتملة للقضاء على حركة حماس في المدينة الجنوبية المتاخمة للحدود المصرية.

وقال أوستن، خلال اجتماعه مع غالانت، إنه سيبحث مع الأخير أساليب بديلة لاستهداف مسلحي حركة حماس في رفح، بدلاً من العملية العسكرية الواسعة التي تصرّ إسرائيل على تنفيذها بذريعة تحرير الرهائن.