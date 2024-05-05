إخلاء مخيم مؤيد للفلسطينيين في جامعة جنوب كاليفورنيا (فيديو)

أخلت شرطة لوس أنجليس، اليوم الأحد، مخيما أقامه محتجون مؤيدون للفلسطينيين في جامعة جنوب كاليفورنيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد جاء إخلاء المخيم، عقب اعتقالات واضطرابات في الجامعات بأنحاء الولايات المتحدة بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة، فيما قالت الشرطة إنها لم تلق القبض على أحد خلال إخلاء المخيم.

وتأهبت جامعات أخرى، تنظم اليوم حفلات تخرج، لمواجهة مزيد من الاحتجاجات بعد إلقاء الشرطة القبض على العشرات في وقت سابق.