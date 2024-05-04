جيل "Z" محرك احتجاجات الجامعات الأمريكية.. ماذا نعرف عنه؟

مع تصاعد الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية، الرافضة للحرب على غزة والمطالِبة بوقف إطلاق النار، يبرز دور جيل "Z" كعنوان لهذا الحراك اللافت الذي أحرج صورة الولايات المتحدة أمام العالم على وقع القمع لطلاب في بلد يتباهى برفعه شعارات الدفاع عن الحريات.

يُطلق مصطلح جيل "Z” على المجموعات السكانية التي ولدت بعد الألفية الثانية ويسمون أيضًا بـ"المواطنين الرقميين"، وميزتهم أنهم استخدموا الإنترنت والتكنولوجيا المحمولة منذ صغرهم.

وبشكل أدق، اختلفت مراكز الأبحاث حول موعد بدء ولادة هذا الجيل، إذ إن الأغلب يُجمع على أنه جيل الفترة ما بعد منتصف تسعينيات القرن الماضي ولغاية 2010.

لكن مركز أبحاث "بيو" الأمريكي العريق يؤكد أن هذا الجيل ولد بعد العام 1997 ويستمر حتى العام 2012.