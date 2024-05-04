احتجاجات الجامعات الأمريكية تثير انقساما في إيران

أثارت الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها أمريكا لدعم الفلسطينيين، انقسامًا بين التيار الإصلاحي في إيران وخصومه من المتشددين، الذين يؤيدون هذه الاحتجاجات، وينتقدون قمع الشرطة الأمريكية لها.

وبدأت وسائل الإعلام الحكومية في إيران باستغلال هذه الاحتجاجات في برامجها، وفي معالجة هذه القضية، كما حاولت أن تصور أن هذه الاحتجاجات مستلهمة من خطابات المرشد علي خامنئي للنخب الجامعية في السنوات الماضية، وبدأت تنشر الصور ومقاطع الفيديو من الاحتجاجات التي تم فيها رفع صور خامنئي وعلم إيران.

لكن هذه الصورة الحكومية لم تمنع الإصلاحيين من توجيه سهام النقد للمتشددين الذين يمسكون بسدة الحكم، في قضية تعاملها مع الاحتجاجات والطلاب الجامعيين في إيران، لا سيما في الحملة القمعية لاحتجاجات ما بعد وفاة الشابة مهسا أميني عام 2022.