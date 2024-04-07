نتنياهو: إسرائيل "على بعد خطوة من النصر" ولا هدنة دون إطلاق الرهائن

وقال نتنياهو إنه على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة فإن إسرائيل لن تذعن للمطالب "المبالغ فيها" من حماس التي تدير قطاع غزة.

وقال نتنياهو إن إسرائيل "على بعد خطوة واحدة فقط من النصر" في حرب غزة، واستدرك: "لكن الثمن الذي دفعناه مؤلم ومفجع".

وبدأ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تنفيذ أوسع عملية انسحاب لقواته من قطاع غزة، مبقياً سيطرته على محور رئيسي يفصل مناطق شمال غزة عن وسطها وجنوبها، بالتزامن مع انطلاق جولة مفاوضات جديدة بشأن التهدئة.

ومنذ ساعات الأولى من صباح اليوم، انسحب الجيش الإسرائيلي من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي كانت على مدار نحو 3 أشهر مسرحاً لعملية برية واسعة نفذها الجيش.