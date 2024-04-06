إعلام مصري: استئناف مفاوضات هدنة غزة الأحد في القاهرة

أفاد إعلام مصري، بأن القاهرة ستشهد غدا الأحد استئناف مفاوضات لبحث إقرار هدنة في قطاع غزة. جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية الخاصة.

ونقلت القناة عن "مصادر مصرية رفيعة المستوى"، دون أن تسمها، أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة في قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية، ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إضافة إلى وفد إسرائيلي سيشاركون في مفاوضات القاهرة.

وكانت حماس أعلنت في بيان أن وفدًا قياديًا من الحركة سيصل إلى القاهرة غدًا لبحث تطورات وقف إطلاق النار في غزة، بدعوة مصرية.