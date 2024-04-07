لابيد يزور واشنطن لقطف ثمار التوتر بين نتنياهو والبيت الأبيض

يزور زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، الأحد، الولايات المتحدة، في مسعى لقطف ثمار التوتر المتصاعد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والبيت الأبيض.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إنّ لابيد، يغادر تل أبيب، ليلة السبت/ الأحد إلى واشنطن، حيث يلتقي أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي ومسؤولين آخرين بالبيت الأبيض.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإنّ هذه المرة الأولى منذ حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد (يونيو2021- يونيو 2022) التي يفتح فيها الأمريكيون أبواب البيت الأبيض لرئيس المعارضة.

وأشارت "يديعوت أحرنوت" إلى أنّ اجتماعات لابيد، مع مسؤولين أمريكيين "ستركز على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وجهود إطلاق سراح الأسرى المحتجزين بغزة، ومسألة الحدود الشمالية" مع لبنان.

ووفق "الأناضول" تأتي زيارة لابيد إلى واشنطن، بعد زيارتين قام بهما وزير الدفاع يوآف غالانت، وعضو مجلس الوزراء الحربي بيني غانتس، الشهر الماضي، في وقت يزداد فيه التوتر بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، وخاصة عقب قتل الجيش الإسرائيلي 7 من موظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، الثنين الماضي.