كندا تُوقف صادراتها العسكرية "غير الفتّاكة" إلى إسرائيل

كشف مصدر في الحكومة الكندية، اليوم الخميس، أن بلاده أوقفت صادراتها العسكرية غير الفتّاكة إلى إسرائيل منذ يناير/ كانون الثاني.

وأرجع المصدر ذلك القرار إلى التطوّر السريع للوضع على الأرض، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

ولم يُدلِ المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الوضع، بمزيد من التفاصيل.

وكانت صحيفة "تورنتو ستار" أول من نشر تقريرًا عن وقف الصادرات.