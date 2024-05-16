ما قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل؟

تعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع، هذا الأسبوع، في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" خلال حربها في قطاع غزة، وتطالب بإجراء طارئ لوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح.

وجاء في الملف الأولي الذي قدمته جنوب أفريقيا بعد مرور 3 أشهر على اندلاع الحرب، ويتكون من 84 صفحة، أن قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة، وإلحاق أذى نفسي وجسدي جسيم بهم، وخلق ظروف معيشية تهدف إلى "تدميرهم جسديًا" كله يُعد إبادة جماعية، بحسب "رويترز".

وركزت جنوب أفريقيا في جلسات استماع عُقدت، في يناير/ كانون الثاني، على تقاعس إسرائيل عن توفير الغذاء الأساس، والمياه، والأدوية، والوقود، والمأوى، وغيرها من المساعدات الإنسانية لغزة خلال الحرب الدائرة مع حركة حماس.

وأشار التقرير أيضًا إلى حملة القصف المستمرة التي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 35 ألف شخص، وفقًا لمسؤولي قطاع الصحة في غزة.

ردُّ إسرائيل

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات الإبادة الجماعية، ووصفها بأنها شائنة.

وتقول إسرائيل إنها تفعل ما في وسعها، لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتتهم حركة حماس باستخدام الفلسطينيين دروعًا بشرية، وهو ما تنفيه الحركة.