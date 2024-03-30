"نتطلع للعمل معها".. واشنطن ترحب بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة

رحبت الولايات المتحدة بتعيين السلطة الفلسطينية حكومة جديدة، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، بحسب "رويترز".

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان إن "تجديد السلطة الفلسطينية أساسي لتحقيق نتائج للشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وغزة وتهيئة الظروف للاستقرار في المنطقة الأوسع نطاقا".

وأضاف "نتطلع للعمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة لتعزيز السلام والأمن والرخاء."

وأعلن الخميس رسميا عن موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على حكومة فلسطينية جديدة برئاسة محمد مصطفى.