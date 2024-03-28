الرئيس الفلسطيني يصادق على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى

ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن رئيس الوزراء محمد مصطفى شكل حكومة جديدة، اليوم الخميس، يتولى فيها أيضا منصب وزير الخارجية خلفا لرياض المالكي.

وقالت الوكالة، إن الرئيس محمود عباس وافق على الحكومة.

وبحسب المصدر ذاته، فقد قدم رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها.

وبموجب ذلك أصدر الرئيس قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة، وأصدر مرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها.

وستؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الأحد المقبل، الموافق 31-3-2024.

وقال مصطفى على الإثر إن "الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة". وأضاف "سنعمل على وضع التصورات لإعادة توحيد المؤسسات بما يشمل تولي المسؤولية في غزة".

اختير مصطفى وهو خبير اقتصاد مستقل لتشكيل هذه الحكومة لإجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة الاميركية وجهات دولية أخرى، تمهيدا للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.

وأصدر عباس قرارا بمنح الثقة للحكومة بموجب القانون الاساسي الفلسطيني (الدستور) الذي يمنح الرئيس هذا الحق في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل.

وخلت التشكيلة التي نشرتها وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) وتضم 23 وزيراً من أسماء وزراء سابقين باستثناء وزير الداخلية زياد هب الريح الذي احتفظ بمنصبه.