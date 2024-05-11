غلوبس: ظروف الحرب تدفع الإسرائيليين إلى تقليل "هدر الطعام"

قال تقرير إخباري، إن ارتفاع تكاليف المعيشة داخل إسرائيل في خضم حرب غزة، دفع البعض إلى توفير آلاف الشواكل سنويًّا من خلال وقف هدر الطعام.

وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "غلوبس" العبرية، اليوم السبت، أن نحو ثلث الأغذية المنتجة في إسرائيل، والتي تبلغ قيمتها مليارات الشواكل، تذهب هباءً.

وأشار إلى أن نصفها قابلة لإعادة الاستخدام، وهُناك مؤسسات اجتماعية اختارت تقليل النفايات إلى الحد الأدنى، لمساعدة البلاد، والتأثير على الجمهور في ذات الوقت.

وأفاد بأن المستهلكين في إسرائيل يهدرون ربع المنتجات الغذائية التي يتم شراؤها، كما يصل الإنفاق على استهلاك الغذاء في إسرائيل إلى نحو 18% من سلة الأسرة المتوسطة.