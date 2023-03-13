إسرائيل تخلي سبيل فؤاد الشوبكي أكبر الأسرى الفلسطينيين سنا

أفرجت إسرائيل، اليوم الإثنين، عن الأسير الفلسطيني فؤاد الشوبكي الذي يعد أكبر الأسرى سناً داخل السجون الإسرائيلية، بعد اعتقال دام 17 عاماً، ويعد من أبرز القادة المقربين من الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وقالت هيئة الأسرى الجهة الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية، إنه "تم الإفراج عن اللواء فؤاد الشوبكي، بعد قضائه 17 عاماً في السجون الإسرائيلية".