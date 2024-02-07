اللبناني نواف سلام رئيسًا لمحكمة العدل الدولية

وأشار سلام في منشوره إلى الأوضاع في لبنان معبرا عن أمله "أن ننجح كلبنانيين في إقامة دولة القانون في بلدنا وأن يسود العدل بين أبنائه".

وتسلط الأنظار في المرحلة الحالية على محكمة العدل الدولية التي تنظر في قضية اتهام إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة، وفقا لدعوى رفعتها دولة جنوب أفريقيا، حيث أمرت المحكمة مؤخرا باتخاذ إسرائيل تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، إضافة إلى ضمان إيصال المساعدات.