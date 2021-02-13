عقب ضجة واسعة.. مكتب مقتدى الصدر يحذف أنشودة "مسيئة" للاحتجاجات العراقية

اضطر مكتب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، إلى حذف أنشودة، اتهمت الاحتجاجات الشعبية بالعمالة والتخوين.
وأثار ذلك موجة غضب واسعة في صفوف النشطاء، الذين طالبوا مكتب الصدر بحذف الأنشودة وتقديم اعتذار رسمي.
وجاءت الأنشودة بصوت المنشد علي الدلفي، وتضمنت صورا من الاحتجاجات الشعبية عند الحديث عن العمالة والخيانة، إذ تظهر فيديوهات للناشط المعروف علاء الركابي، أحد وجوه الاحتجاجات الشعبية في محافظة ذي قار.
حركة إمتداد برئاسة “علاء الركابي” تقرر رفع دعاوى قضائية ضد المكتب الإعلامي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد إنتاجهم مادة فيديوية بصوت المنشد علي الدلفي تتهم الحركة بالعمالة والتخوين pic.twitter.com/DAyNXQdJER
— شبكة الصحافة العراقية +INP (@INPPLUSarabi) February 12, 2021
وقام مكتب الصدر لاحقا، بحذف الأنشودة من القناة الرسمية والمواقع الأخرى.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل مئات الناشطين لرفض الأنشودة الجديدة، فيما جددوا تأكيدهم على المضي في الاحتجاجات الشعبية.
قصيدة علي الدلفي،
لمت شمل شباب تشرين، بحيث ضل واحد يضيف الثاني بالفيسبوك، واحد يحجي ويا الثاني، وسووه كروبات بياناتهم وصار انسجام والاتحاد اقوه من قبل،
شكرا علي الدلفي..
وصل عدد الاضحكني 30 الف اضحكني😁.#جيش_الاضحكني
— سيف التميمي:) 🇮🇶 (@saif11l) February 12, 2021
واستعاد ناشطون ومدونون مواقف الصدر من التظاهرات في البلاد، التي تراوحت بين الدعم التام والمواجهة، خاصة عقب أحداث مدينة الناصرية، عندما اقتحم أنصار الصدر ساحة الحبوبي في نوفمبر الماضي.
وشكل الصدر تنظيم القبعات الزرق بعد أسابيع على انطلاق الاحتجاجات في البلاد، بهدف حماية المتظاهرين، وأسند قيادتها إلى المعاون الجهادي أبو ياسر، حيث تمثل هذا التشكيل في جزء مدني وآخر عسكري، فهو يقاد من قبل سرايا السلام، الفصيل المسلح التابع للصدر.