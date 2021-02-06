مع تصعيد الاحتجاجات ضد الانقلاب.. انقطاع الإنترنت والكهرباء في ميانمار

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت مجموعة ”نيتبلوكس“ المستقلة أن شبكة الإنترنت قطعت في جميع أنحاء ميانمار، اليوم السبت، بعد أيام من انقلاب عسكري، وبالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي في وقت سابق.

وقالت هذه المنظمة غير الحكومية التي ترصد قطع الإنترنت في جميع أنحاء العالم إن بورما ”تواجه الآن انقطاع الإنترنت للمرة الثانية على مستوى البلاد“ منذ الساعة العاشرة (03,30 ت غ).

ويأتي ذلك بينما تجمع نحو ألف متظاهر السبت للمشاركة في مسيرة ضد الجيش في رانغون، في أكبر تحرك معارض حتى الآن ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالزعيمة المدنية لبورما أونغ سان سو تشي.

وهتف المتظاهرون ”فلتسقط الدكتاتورية العسكرية“، ملوحين بالأعلام الحمراء، لون شعار حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه سو تشي.

ويعترض المحتجون على الانقلاب الذي أعاد الحكم العسكري إلى بورما، واضعا حدا للتجربة القصيرة للديمقراطية التي استمرت 10 سنوات في هذا البلد. وكان مئات المحتجين قد تظاهروا الجمعة في رانغون ضد الانقلاب.