غزة.. وفاة فلسطيني خلال محاولة شرطة حماس اعتقاله أثناء الحظر الليلي

وأعلن الناطق باسم شرطة حماس، العقيد أيمن البطنيجي، وفاة المواطن ”إ.ع“، ظهر اليوم الجمعة، وذلك بعد ساعات طويلة من الحادثة، مؤكدًا أن المواطن توفي مساء أمس الخميس متأثرًا بإصابته نتيجة سقوطه من فوق سطح بناية سكنية.

وقال البطنيجي في تصريح صحفي: ”في إطار متابعة تفاصيل حالة الوفاة، فقد اتضح أن المتوفى قام بالهروب من البناية التي يسكنها بمنطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة، أثناء وجود مهمة تفتيشية لشرطة مكافحة المخدرات لشقة سكنية في نفس البناية، حيث تم توقيف اثنين من مروجي ومتعاطي المخدرات بداخلها، علمًا بأنه مطلوب للشرطة على ذمة قضايا أخرى“.

وأضاف البطينيجي: ”تؤكد الشرطة أن المتوفى لم تتم ملاحقته، ولم يكن مقصودًا بالمهمة التي قامت بها شرطة مكافحة المخدرات“.

في المقابل، شكك نشطاء وإعلاميون برواية شرطة حماس بشأن وفاة المواطن الفلسطيني، متسائلين عن سبب تأخرها في الإعلان عن الوفاة والانتظار حتى منتصف اليوم التالي لكشف التفاصيل.

وقالت مصادر محلية، إن شرطة حماس استغلت الحظر الليلي الذي يفرض من قبل وزارة الداخلية يوميًا، وداهمت عمارة سكنية وقامت بتفتيش عدد من الشقق بداخلها، فيما لاحقت المواطن الذي فر هاربًا منهم وسقط من أعلى البناية السكنية.