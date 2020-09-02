بعد اعتداء شرطة حماس على والدته.. فلسطيني يوجه رسالة للسنوار (فيديو)

أثار فيديو مباشر عبر الفيس بوك لأحد المواطنين الفلسطينيين في غزة، غضباً في أواسط الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصويره بثاً مباشراً للشرطة التابعة لحركة حماس في غزة، وهي تعتدي على بيته.

وأظهر الفيديو مواطناً فلسطينياً ينادي على قائد حركة حماس بقطاع غزة يحيى السنوار، ويهدد عناصر من الشرطة التابعة لحماس وهي تقف على باب بيته وتحاول الوصول إليه.

ووفقاً للفيديو، فإن عناصر من الشرطة قاموا بالاعتداء على أمه وإخوته وأبنائهم في إطار فرض حظر التجول الذي فرضته داخلية حماس على المواطنين الفلسطينيين في القطاع، بسبب انتشار وباء كورونا في غزة.

وقالت أمه في المقطع المصور :“ ونحن داخل المنزل وجدت عناصر من الشرطة دخلوا البيت وضربوا النساء والأطفال وقاموا بضربي“، واستدركت:“ أنا من يومين خرجت من المستشفى“.

Posted by Amjed Al Nakhala on Tuesday, September 1, 2020

وأضافت:“ أخافوا الأطفال وهاجموا النساء وقاموا بضربي بالشارع“، واصفة إياهم بالمجرمين“.

وسرعان ما انتشرت ردود فعل الناشطين الفلسطينيين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والذين طالبوا بالتحقيق في الحادثة ومعاقبة مرتكبيها.

وقال المطرب الفلسطيني رامي عكاشة على صفحته عبر الفيس بوك:“ الاخوة في الشرطة هاي قصة وباء تختلف تماما عن قصة بدنا نعيش اللي ممكن تكون ممولة من هنا او هناك هادول الناس اهلك و يا اهلك يا تهلك ما حد فيهم اهانك بحجر او عمل عليك ثورة كي يجابه بالعصى كل ما طلبه هو توفير كهربا و قوت يومه علشان يصمد و يحمي كباره و ابنائه و يحميك انت كمان من هالمرض اللعين اللي ما اله علاج في كل بقاع الارض

هذا الشعب اللي صبر جنبك على مدار ١٦ سنة شو ما فرضت عليه قال آمين اقل ما فيها بلاش استعمال العصى لانه مش حيجيب نتيجة المرة هاي، انتوا وعدتونا بحل بعد الاتفاق يريح الناس بس مش هيك الحل صدقوني“.

الاخوة في الشرطة هاي قصة وباء تختلف تماما عن قصة بدنا نعيش اللي ممكن تكون ممولة حسب كلامكم من هنا او هناك هادول الناس… Posted by ‎رامي عكاشة‎ on Tuesday, September 1, 2020

أما المواطن عزوز الشاعر علّق قائلا عبر حسابه:“ أعدل محكمة هي محكمة الآخرة، الشهود الملائكة والقاضي هو رب العالمين:“ .

أعدل محكمة هي محكمة الآخرة ..

الشهود : الملائكة

القاضي : رب العالمين Posted by ‎عزوز الشاعر‎ on Tuesday, September 1, 2020

فيما قال المواطن محمد البورنو عبر حسابه:“ يا عمي الناس مخنوقة وفش كهرباء ولا في حاجة تعملها ولا تكلها والمزاج العام كلو مشحون“.