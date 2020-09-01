وفاة 3 أطفال حرقا جراء اشتعال منزلهم في غزة

توفي ثلاثة أطفال مساء اليوم الثلاثاء، جراء حريق اندلع في منزلهم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد إشعالهم شمعة إثر انقطاع التيار الكهربائي.

وأكد مدير مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، ”وصول 3 وفيات لأطفال بحريق في النصيرات وسط قطاع غزة“.

وبحسب ما أفاد شهود عيان لـ“إرم نيوز“، فإن الأطفال الثلاثة الذين لا يتجاوز عمر أكبرهم الـ7 سنوات، وهم من عائلة الحزين، تم انتشالهم وهم مصابون بحروق خطيرة جراء النيران، التي اندلعت في منزلهم غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتم نقل الأطفال المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى شرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة، قبل الإعلان عن وفاتهم جميعا.

وأشار الشهود إلى أن الحريق نشب بسبب شمعة كان يوقدها أهل المنزل، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، حيث يعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء خانقة، تتفاقم مع فصل الصيف بسبب ارتفاع الأحمال الكهربائية.

ورفضت الشرطة الفلسطينية التعليق لـ“إرم نيوز“ حول ملابسات الحادث أو تقديم أي تفاصيل عنه، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقات لمعرفة تفاصيل ما حدث.