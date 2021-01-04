4 يناير

مهرجان تأبيني لقاسم سليماني في قطاع غزة (صور)

مهرجان تأبيني لقاسم سليماني في قطاع...

أقيم في قطاع غزة، اليوم الإثنين، مهرجان فصائلي بحضور ممثلين عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري

المصدر: غزة - إرم نيوز

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أقيم في قطاع غزة، اليوم الإثنين، مهرجان فصائلي بحضور ممثلين عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وشهد المهرجان الذي حمل اسم ”المهرجان الثقافي الوطني شهيد القدس“ في إشارة إلى سليماني، حضور قيادات بارزة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي وبعض الفصائل التابعة لها في قطاع غزة.

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وخلال المهرجان، ألقت ابنة قاسم سليماني كلمة عبر الفيديو، أكدت فيها أن والدها كان ”من الداعمين لحركة حماس والجهاد الإسلامي“ في القطاع.

وجاء هذا المهرجان بعد رفع يافطات وصور كبيرة لقاسم سليماني في قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، ما أثار حالة من الغضب من استمرار بعض الفصائل الفلسطينية في الزج باسم القضية الفلسطينية لمصالحها الحزبية.

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وقام عدد من الفلسطينيين بتشويه صورة لسليماني كتبت عليها عبارة ”شهيد القدس“، كما أثارت حادثة قيام الشيخ مجدي المغربي بتمزيق صورة لقاسم سليماني حالة جدل واسعة، خاصة بعد اعتقاله من قبل أمن حركة حماس في القطاع بسبب الواقعة.

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وقتل قائد ”فيلق القدس“ التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في الـ 3 كانون الثاني يناير الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.

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الوسومات:
فلسطين
العراق
إيران
الحشد الشعبي
حركة الجهاد الإسلامي
قاسم سليماني
الحرس الثوري الإيراني
تاغ
قطاع غزة
حماس
الجهاد الإسلامي
مليشيات إيران في سوريا والعراق
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