اتهامات لوزارة الصحة في غزة بإهمال مصابي كورونا

اتهمت عائلة فلسطينية وزارة الصحة بقطاع غزة، بالتقصير المتعمد والإهمال في نقل مصابين بفيروس كورونا إلى مراكز الحجر الصحي رغم معرفتهم بوجود 13 مصاباً من أهل الحي الذي تسكنه العائلة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة وفاة فلسطينيين أحدهما من بلدة بيت حانون والآخر من بيت لاهيا شمال قطاع غزة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 5 منذ بدء الجائحة.

وقال أحد أقرباء مواطنة توفت بالفيروس إن عائلة ”أبو عودة“ ناشدت الوزارة مراراً وتكراراً دون أن تستجيب الوزارة لنداءاتهم“، محذرا من خطورة الأوضاع التي تمر بها العائلة بسبب الفيروس المنتشر في الحي.

وأضاف المواطن أبو عودة ”سنموت تباعاً بسبب إهمال وزارة الصحة وحالة الاستهتار“، مستدركا:“ تواصلنا مع مسؤول الطوارئ في شمال غزة ولم يستجب لنا ونحن نحمل الوزارة المسؤولية عن حياتنا“.

وتابع أن عائلته تتوسط ثلاثة مبانٍ لأشخاص مصابين بالفيروس، ما يعني أنهم بحاجة للحجر الصحيّ والخروج من المنطقة حفاظاً على حياتهم، متهماً الوزارة بالتقصير المتعمد.

بدوره، نفى رئيس لجنة الطوارئ بوزارة الصحة في شمال غزة، جميل سلمان، أن تكون الوزارة مقصّرة ومتعمدة الإهمال لأي من المواطنين الفلسطينيين، سواء المحجورين أو حتى من يطلقون نداءات ومناشدات عبر هواتف الوزارة.

وقال سلمان:“ إن العائلة ممتدة ومكونة من نحو 150 فردا منهم 13 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا، بعدما تم أخذ عينات لأربعين شخصا من العائلة“.

وأشار إلى أن حالة الوفاة من العائلة جرى نقلها لمركز حجر دير البلح وسط القطاع وقد تدهورت حالتها وفارقت الحياة خلال نقلها لمستشفى غزة الأوروبي المخصص لاستقبال الإصابات بالفيروس“ وفقاً لشبكة قدس الفلسطينية.

وقال سلمان إن ”العائلة رفضت الذهاب لمراكز الحجر الصحي المخصصة من قبل وزارة الصحة وكان حديثهم مع فرق الطب الوقائي أنهم يريدون البقاء داخل منزلهم وعدم مغادرته“.

يأتي ذلك في ظل الحديث عن ضعف في الأداء الصحي وعدم الدراية في التعامل مع المصابين من قِبل الأطباء والممرضين في مستشفيات قطاع غزة، حيث انتشر الوباء واشتد سطوته قبل عشرة أيام بعد إعلان الوزارة اكتشاف 4 حالات من داخل المجتمع للمرة الأولى منذ بدء الجائحة.

جدير بالذكر، أن عدد إصابات كورونا تجاوزت الـ 520 مواطناً من خارج مراكز الحجر، في حين فرض حظر التجول على كل محافظات القطاع لتتبع خارطة الوباء، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الإصابات.