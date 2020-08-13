العراق.. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة تضم قوات أمريكية وطائرات إف 16

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، تعرض قاعدة بلد الجوية لهجوم بصواريخ الكاتيوشا.

وقالت الخلية، في بيان: ”سقطت ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين“.

وأضاف البيان الأمني أن ”الهجوم لم يسفر عن خسائر تذكر، بناء على معلومات أولية، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا“.

وتضم القاعدة قوات أمريكية عاملة ضمن التحالف الدولي، لمناهضة داعش، فضلا عن طائرات إف 16 العراقية.

وتتعرض المصالح والمنشآت التابعة للولايات المتحدة الأمريكية لهجمات بالعبوات الناسفة، أو الصواريخ باستمرار.

وتتهم واشنطن الميليشيات العراقية، بتدبير تلك الهجمات وتنفيذها، حيث فرضت عقوبات على بعض تلك المجموعات مثل حركة عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله.