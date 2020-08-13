صحيفة أمريكية: واشنطن ستفرض عقوبات على عون وباسيل وحلفاء حزب الله بلبنان

قالت صحيفة ”ويل ستريت جورنا“ الأمريكية اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على الرئيس اللبناني ميشال عون وشخصيات أخرى حليفة لحزب الله، بهدف تقليص نفوذ الحزب في لبنان بعد كارثة الانفجار الأخير في بيروت.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن العقوبات تأتي بعد تصاعد ما أسمته ”صراع السلطة“ في لبنان إثر استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب.

وقال الصحيفة إن واشنطن تعتبر أن هناك الآن فرصة لتقليص نفوذ وحلفاء حزب الله الموالي لإيران، خاصة هؤلاء الذين دعموا الحزب وأسهموا في جعله الزعيم العسكري والسياسي في لبنان خلال السنوات العشر الماضية.

وأشارت إلى أن عون هو أحد أبرز المرشحين ليكون على لائحة المقاطعة الأمريكية إلى جانب صهره وزير الخارجية السابق جبران باسيل وعدد كبير من السياسيين ورجال الأعمال اللبنانيين المعروفين باستغلال نفوذهم ومناصبهم لدعم حزب الله.

وأضافت أن ”العقوبات الأمريكية القادمة ستكون بمثابة رسالة لأصدقاء حزب الله بأن المساعدات المالية المقررة للبنان بعد انفجار بيروت لن تصل إذا عاد الحزب للسلطة“.

ونقل الصحيفة الأمريكية عن المصادر قولها إن واشنطن تقوم بإعداد ”قائمة سوداء“ للأشخاص الذين سيتم تجميد أرصدتهم، فيما ستطلب من المنظمات الدولية التي تسهم فيها الولايات المتحدة عدم المشاركة في تمويل خطة إنقاذ لبنان طالما بقي حزب الله في ”مقعد القيادة“.