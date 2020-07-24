سقوط 4 صواريخ كاتيوشا داخل معسكر للتحالف الدولي جنوبي بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، سقوط 4 صواريخ نوع كاتيوشا داخل معسكر بسماية جنوب العاصمة بغداد.

وقالت الخلية، في بيان: إن ”الصاروخ الأول سقط على مستودع للدروع، والثاني على كرفانات تابعة لفوج حماية المعسكر، والصاروخين الآخرين سقطا في ساحة فارغة“.

وأشار البيان إلى أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية، مع وقوع أضرار مادية فقط.

وأضاف أن ”المعلومات الأولية تشير إلى أن انطلاق هذه الصواريخ كان من منطقة الداينية التابعة لمحافظة ديالى”.

وتشير المعلومات الأولية أن انطلاق الصواريخ كان من منطقة الداينية التابعة الى محافظة ديالى. — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) July 24, 2020

وكان نائب قائد قوات التحالف الدولي الجنرال الأمريكي كينيث إيكمان قال، أمس الخميس: إن التحالف سيسلم معسكر بسماية التدريبي الضخم القريب من بغداد إلى القوات العراقية، يوم السبت“.

وأوضح أنّ ”القوات الأمريكية، التي تمثّل الجزء الأكبر من قوة التحالف في العراق وسوريا، سيتمّ تقليصها ببطء، وسيكون بالتنسيق الوثيق مع الحكومة العراقية”.