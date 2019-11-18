العراق.. أمر قضائي باستقدام مجلس محافظة ديالى وآخر بالقبض على نائب برلماني 

أصدرت محكمتان عراقيتان، اليوم الاثنين، بشكل منفصل، مذكرة استقدام بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة ديالى، وأخرى بالقبض على النائب في البرلمان طلال الزوبعي، على خلفية تهم بالفساد.

وجاء في بيان صادر عن السلطات القضائية العراقية أن ”محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بنظر قضايا النزاهة قررت استقدام رئيس مجلس محافظة ديالى وأعضاء مجلس المحافظة وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات“.

وأضاف البيان ”المحكمة أصدرت مذكرة الاستقدام بعد اتهامات المعنيين باستغلال سلفة تشغيلية للمجلس ممنوحة من رئيس الوزراء بمبلغ (500,000,000) خمسمئة مليون دينار (400 ألف دولار)، لإصلاح السيارات والضيافة الخاصة بهم“.

وبالتزامن، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أمر قبض مع منع السفر وحجز أموال، ضد أعضاء مجلس النواب.

وأفاد مجلس القضاء الأعلى في بيان بأن ”محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعي مع منعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة“.

وتأتي هذه الأوامر في ظل الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة، التي طالبت بمكافحة الفساد، واسترجاع الأموال المسروقة، ومحاكمة المتهمين.