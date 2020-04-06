السلطات الإسرائيلية تفرج عن محافظ القدس لدى السلطة الفلسطينية بكفالة مالية

المصدر: أ ف ب

أفرجت السلطات الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، عن محافظ القدس لدى السلطة الفلسطينية عدنان غيث بكفالة مالية، بعد اعتقال دام لأكثر من 24 ساعة بتهمة ممارسة ”نشاطات غير قانونية للسلطة الفلسطينية في القدس”.

وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت غيث صباح يوم أمس الأحد من منزله ببلدة سلوان شرق القدس الشرقية المحتلة للتحقيق معه حول ممارسة نشاط ”غير قانوني“ في المدينة.

وقال المحافظ غيث في مقطع فيديو قصير تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الإفراج عنه مباشرة ”إذا كانت حماية شعبنا وسلامته والحد من انتشار هذا الفيروس (كورونا) ستجعلنا ندفع من ضريبة فهذه أرخص ضريبة يمكن أن نقدمها“.

وأضاف غيث من أمام مركز تحقيق ”المكسوبية“، ”الأهم أن يكون أهلنا وشعبنا بخير“.

وأكد نائب المحافظ عبدالله صيام، أن الإفراج تم بشرط دفع كفالة مالية بقيمة 15 ألف شيكل ما يعادل 4100 دولار أمريكي.

وأشار صيام إلى تأكيد الشرطة على شروط إضافية كانت قد أقرتها عقب استدعاء سابق للتحقيق مع المحافظ.

وتنص الشروط على عدم ممارسة أي نشاط للسلطة الفلسطينية في القدس، وعدم دخول الضفة الغربية المحتلة مدة 6 أشهر وعدم التواصل مع شخصيات معينة.

وتمنع إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وتعتبر إسرائيل القدس بكاملها عاصمتها غير المقسمة، في حين تريد السلطة الفلسطينية إعلان القدس الشرقية عاصمة للدولة المستقبلية.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد استدعت غيث للتحقيق في شهر شباط/فبراير الماضي، كما اعتقل العام الماضي أكثر من 6 مرات.

وكان محافظ القدس أطلق الأسبوع الماضي منصة إلكترونية حملت اسم ”مدد“، بهدف توفير احتياجات أهالي القدس الشرقية خلال الأزمة.

وأوضح المحافظ في بيان سابق، أن هذه الخطوة ”تأتي تنفيذا لإعلان الرئيس محمود عباس حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية وعلى ضوء قرارات رئيس الوزراء الأخيرة محمد اشتية، لمواجهة هذا الفيروس الخطير“.

وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت صباح الجمعة الماضي، وزير شؤون القدس لدى السلطة الفلسطينية فادي الهدمي لفترة وجيزة للاشتباه بتنفيذه ”أعمالا حكومية من قبل السلطة الفلسطينية في القدس في ظل أزمة كورونا“، وفق ما أفاد بيان للشرطة.