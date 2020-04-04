باستثناء القدس.. الأسواق الفلسطينية خالية من الدواجن الإسرائيلية

أكّدت وزارة الاقتصاد الفلسطينية اليوم السبت، أن الأسواق الفلسطينية باستثناء سوق مدينة القدس المحتلة، تخلو من الدجاج الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، إن ”الدجاج الإسرائيلي محظور منذ سنوات حماية للمزارع الفلسطيني“، مشيرة إلى أن طواقمها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، أتلفت كميات كبيرة من سلع ومنتجات المستعمرات الإسرائيلية التي يتم إدخالها عبر عمليات التهريب، في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وأضافت أنه ”منذ تفشي فيروس كورونا في المستعمرات والمناطق الصناعية الاستعمارية؛ رفعت طواقم الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من جاهزيتها؛ لمنع عمليات تهريب سلع ومنتجات تلك المستعمرات والمناطق، واتّخاذ أقصى الإجراءات والتدابير ضد كل من يحاول تهريبها إلى الأسواق الفلسطينية“.

ودعت الوزارة الفلسطينيين في القدس المحتلة إلى ”أخذ الحيطة والحذر، واتّباع الإرشادات والتدابير الصحية اللازمة عند اقتناء واستهلاك السلع، والابتعاد عن شراء الدواجن القادمة من المسالخ الإسرائيلية“.

يأتي بيان وزارة الاقتصاد الفلسطينية في أعقاب الإعلان مؤخرا عن إصابة عمال إسرائيليين وفلسطينيين بفيروس كورونا، يعملون في المسالخ والمصانع الإسرائيلية.

وآخر المصابين بفيروس كورونا الذين سجلتهم الحكومة الفلسطينية، هم من العمال الفلسطينيين العاملين في أحد مسالخ الدجاج بمستوطنة ”عطروت“ شمال القدس المحتلة.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيّة، حذّر من أن ”الثغرة الحقيقية في معركة الفلسطينيين ضد تفشي وباء كورونا هي الاحتلال ومستوطناته وحواجزه؛ ما يعد نذير خطر يتطلب من الجميع مضاعفة الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية بشأنه“.

وفي 25 مارس/آذار الماضي، أوقفت الحكومة توريد منتجات شركة ”تنوفا“ الإسرائيلية المختصة بمنتجات الألبان للأسواق الفلسطينية، بعد إصابة أحد عمالها بكورونا، وإدخال 15 عاملا آخرين إلى الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم.

وارتفع عدد مصابي فيروس كورونا المستجد في فلسطين عصر اليوم السبت، إلى 210، بعد الإعلان عن تسجيل 5 مصابين جُدد بالفيروس في الضفة.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم: ”تمّ تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس بمحافظتيّ الخليل ورام الله؛ ما يرفع حصيلة المصابين إلى 210 في فلسطين، بينهم 12 مصابا من قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة“.