إيران تحاول توريط العراق مع أمريكا: الحشد الشعبي لا يتلقى أوامره منا

زعمت إيران، اليوم الاثنين، أن قيادة الحشد الشعبي في العراق لا تتلقى أوامر من طهران لاستهداف القوات الأمريكية على الأراضي العراقية ، محذرة واشنطن من مغبة استخدام ذلك كذريعة لتوجيه ضربات للقوات الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن قوات الحشد الشعبي هي جزء من القوات المسلحة العراقية ولا تتلقى أوامر من طهران، معتبرا أن الأمريكيين إذا استخدموا استهدافهم في العراق كذريعة ضد إيران سيواجهون برد فعل قوي من قواتنا المسلحة.

واضاف موسوي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي ”يمكن للعراقيين أنفسهم الدفاع عن مصالحهم وأرضهم وأن الحشد الشعبي جزء من القوات المسلحة العراقية، ويجب مواجهة أي تهديد برد فعل من الحكومة والشعب العراقي“.

وبشأن تهديد واشنطن لطهران بأنها تتحمل مسؤولية أي استهداف للقوات الأمريكية في العراق، قال موسوي ”ما يجب فعله مع إيران هو التصريحات غير ذات الصلة التي أدلى بها الأمريكيون أنه إذا اتخذت القوات العراقية (الحشد الشعبي) إجراءات، فسوف نحمل إيران المسؤولية، نحن لدينا أصدقاء في العراق، لكن ليس من الصواب أن نأمرهم بالقيام بشيء ما نيابة عنا أو يأخذوا أوامر من مكان ما“.

وأضاف ”يمكن للعراقيين أنفسهم الدفاع عن مصالحهم وأرضهم، ولكن إذا أراد الأمريكيون استخدام هذه الكلمات كذريعة، فسوف يواجهون بالتأكيد رد فعل قويا من إيران وقواتنا المسلحة“.

وفي شأن آخر، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن تكون بلاده طلبت المساعدة الطبية من الولايات المتحدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، قائلا ”لم ولن نطلب من أمريكا المساعدة الطبية“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف الأربعاء الماضي، أن ”إيران ووكلاءها يخططون لمهاجمة المصالح الأمريكية في العراق“، متوعدا إياهم ”بدفع الثمن باهظا إذا ما أقدموا على ذلك“.

وكتب ترامب على تويتر ”بناء على المعلومات والمؤشرات المتوافرة، فإن إيران ووكلاءها يخططون لهجمات متتالية على قواتنا أو مصالحنا في العراق“. وأضاف“إن حدث ذلك، فإن إيران ستدفع الثمن باهظا“.