إيران تعلق على إطلاق ”إينستكس“ للتعامل التجاري مع أوروبا

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن بدء عملية الآلية المالية الأوروبية ”إينستكس“ للتعامل التجاري مع إيران، بداية جيدة، داعياً في الوقت ذاته الولايات المتحدة إلى عدم منع الدول الأخرى من تقديم المساعدات إلى طهران في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال موسوي في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إن ”بداية العمل بالآلية المالية الأوروبية مع إيران، بداية جيدة ونأمل منها خيراً، لكن ذلك لا يعني أن هذه الآلية تفي بجميع الالتزامات الأخرى“، مضيفا أن ”هذه الآلية ليست التزاما في حد ذاتها، وإنما الدول الأوروبية قامت بإنشائها للوفاء بالتزاماتها الـ 11 الموجودة في الاتفاق النووي“.

وأضاف أن ”إيران تتوقع أن تقوم الدول الأوروبية بالوفاء بالتزاماتها الأخرى، ويمكن أن تتم عمليات التبادل والاتصالات من خلال الآلية المالية، ونحن نعتبر هذا الإطلاق بمثابة فأل خير وخطوة جيدة، لكنها لا تعني تحقيق كافة التزامات الدول الأوروبية“، داعيا الولايات المتحدة إلى ”عدم منع الدول والمؤسسات من تقديم المساعدات إلى إيران في ظل تفشي كورونا“.

وحث جميع دول العالم المستقلة والمتحضرة على ”عدم اللجوء إلى هذه العقوبات الأحادية والقمعية وغير القانونية واللاإنسانية“، مشددا على أنه ”يجب على الولايات المتحدة ألا تمنع الدول والمؤسسات من تقديم المساعدة لإيران“.

وأوضح موسوي أن ”أكثر من 30 دولة وعددا من المنظمات الدولية قدمت مساعدات إلى إيران في التعامل لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى ذلك، قام الإيرانيون في الخارج بجمع وإرسال العديد من التبرعات من خلال سفاراتنا“.

يذكر أن الأوروبيين أنشأوا في كانون الثاني/يناير 2019 آلية ”إينستكس“ للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران من خلال تجنب استخدام الدولار، وفي 31 من آذار/مارس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن دولاً أوروبية سلمت معدات طبية إلى إيران في أول معاملة عبر آلية إينستكس.

وقالت الوزارة في بيان: ”تؤكد فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن آلية إينستكس أجرت بنجاح أول معاملة لها، ما سمح بتصدير معدات طبية من أوروبا إلى إيران. هذه المعدات هي الآن في إيران“.